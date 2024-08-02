Симферопольский маньяк получил 8 лет тюрьмы

Во время летних обострений 39-летний мужчина нападал на женщин и девочек в центральном парке города. Были установлены несколько случаев совершения преступлений сексуального характера в Гагаринском парке в темное время в безлюдных местах.
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