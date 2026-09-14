В сети обсуждают 19-летнего сына Киллиана Мёрфи из-за его "поразительного" сходства с отцом

Видео с сыном Киллиана Мёрфи стало вирусным в сети из-за "поразительного" сходства с отцом. Поводом для бурного обсуждения стало первое сольное появление 19-летнего Арана Мёрфи на красной дорожке в Лондоне на спецпоказе нового комедийного сериала HBO "Молодость" (Youth), где он сыграл одну из главных ролей.