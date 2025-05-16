Разработчики Pax Dei: “Вы нас… верно поняли, без подписки не будет никаких домов и владений”Разработчики MMO с элементами песочницы Pax Dei недавно объявили, что без активной подписки игроки не смогут владеть личными участками.
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