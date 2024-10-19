Что будет с рублем перед заседанием ЦБ по ключевой ставке: прогноз эксперта

На прошлой неделе рубль показал смешанную динамику по отношению к основным валютам. В начале недели рубль ослаб до 97 рублей за доллар, скорректировавшись до 95 рублей к пятнице, сообщает «Прайм» со ссылкой на финансового аналитика BitRiver Владислава Антонова.
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