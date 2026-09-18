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На Адмиралтейских верфях поднят флаг на траулере "Механик Щербаков"

На Адмиралтейских верфях поднят флаг на траулере "Механик Щербаков"

В мероприятии приняли участие заместитель председателя Правительства России Дмитрий Патрушев и Александр Беглов, сообщили в пресс-службе Смольного.

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