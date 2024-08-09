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Царьград

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Кассетные ATACMS на Курским небом - Натиск вторжения ВСУ "сдулся". Киев обратился за помощью с США

Кассетные ATACMS на Курским небом - Натиск вторжения ВСУ "сдулся". Киев обратился за помощью с США

Вторжение ВСУ в Курскую область подтверждается. Одна, судя по сообщениям фронта, натиск противника "сдулся", активнее действия не предпринимаются, многие прячутся в подвалах и опорниках от нашей авиации.

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