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Песков: санкции против России ударят по экономике Запада

Экономика России устояла под давлением санкций, в отличие от западной. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил на брифинге, что страны исчерпали инструменты давления и не смогли придумать ничего нового.

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