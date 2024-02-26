Песков: санкции против России ударят по экономике Запада

Экономика России устояла под давлением санкций, в отличие от западной. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил на брифинге, что страны исчерпали инструменты давления и не смогли придумать ничего нового.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии