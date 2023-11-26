Бригады морехов ВМФ России переформируют в дивизии

Бригады морской пехоты Военно-морского флота (ВМФ) России будут переформированы в дивизии. Об этом заместитель главнокомандующего ВМФ Виктор Астапов объявил в интервью газете министерства обороны России "Красная звезда".
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