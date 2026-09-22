Женщина ожила перед своими похоронами в Китае

РЕН ТВ 70-летняя жительница китайской провинции Хэбэй ожила в гробу перед погребением. Об этом 22 сентября заявило издание The Star.
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