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Женщина ожила перед своими похоронами в Китае

Женщина ожила перед своими похоронами в Китае

РЕН ТВ 70-летняя жительница китайской провинции Хэбэй ожила в гробу перед погребением. Об этом 22 сентября заявило издание The Star.

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