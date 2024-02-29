Крымчанин хвастался в соцсетях нацистскими татуировками и пожалел об этом

Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя села Вилино Бахчисарайского района, размещавшего в соцсетях публикации с фотографиями собственных татуировок, содержащих элементы нацистской символики, а также выступавшего против проведения СВО.
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