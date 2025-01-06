Вокруг света: Как самый богатый человек Индии сына женил: Как гуляли на самой роскошной свадьбе века за $600 миллионов

Не будет преувеличением сказать, что свадьба 29-летних Ананта Амбани и Радхики Мерчант стала одним из самых громких событий 2024 года, а также самой дорогой и масштабной свадьбой ХХI века, различные этапы которой проходили в течение нескольких месяцев в разных местах Индии и Европы, а завершились грандиозной свадебной церемонией в Мумбаи.
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