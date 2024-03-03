Самая почитаемая гетера, первая женщина-поэт и другие древнегреческие женщины, которые прославились на весь мир Многие факты, касающиеся древнегреческих женщин и их жизни, в основном представлены глазами мужчин, что часто приводит к искажению и идеализации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии