Сын Караченцова рассказал, каким вырос внук известного актера

Сын легендарного актера Николая Караченцова, Андрей, поделился с журналистами интересными подробностями о своем сыне, Петре, который, как оказалось, унаследовал множество внешних черт знаменитого деда, но не его актерского призвания.
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