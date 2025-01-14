Крокодил напал на пятилетнюю девочку

В Индонезии девочка стала жертвой крокодила. Об этом пишет South China Morning Post. Пятилетняя девочка по имени Чака из провинции Банка-Белитунг в субботу, 11 января, отправилась купаться на озеро, которое образовалось на месте заброшенного карьера, где добывали оловянную руду.
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