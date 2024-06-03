#Сводка на утро 3 июня 2024 г. ▪На Харьковском направлении противник, несмотря на потери, старается организовать контрудары и отбить занятые территории.
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#Сводка на утро 3 июня 2024 г. ▪На Харьковском направлении противник, несмотря на потери, старается организовать контрудары и отбить занятые территории.
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