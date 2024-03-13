Выпившая перед концертом в Тбилиси Земфира вышла на сцену с украинским флагом без штанов

Известная исполнительница Земфира всегда отличалась эпатажным поведением и буйным нравом. Сейчас, когда конфликт между Россией и Украиной находится на пике, певица явно дает понять свою политическую позицию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии