Цифровые мигранты

Если национальность определяет будешь ты преступать закон или нет, то это просто оправдание преступления! Я не виноват, что у меня папа таджик! Так что ли?

Александр Павлов

Да пусть оправдываются, главное, чтобы наказание было неотвратимым, хоть при папе-таджике, хоть при маме -еврейке. Почти все теракты в России совершены именно этими, национальность которых у нас так стараются замалчивать, да и сегодняшняя статистика куда уж как доказательно указывает на них же. Отсюда вывод, -национальность у преступности есть. Или есть национальности наиболее расположенные к преступлениям. Возьмите хотя бы цыган и отпадут всякие сомнения, они за всё их существование жили только преступным путём. За исключением считанных "единиц".