Медвежий угол
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Медвежий угол

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Цифровые мигранты

Цифровые мигранты

Квадратура круга Вообще, есть у нас такая национальная особенность: на корню отрицать проблему.

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Комментарии
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Александр Павлов
Но она есть у преступников.
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4 час.
Дмитрий Бакланов
Если национальность определяет будешь ты преступать закон или нет, то это просто оправдание преступления! Я не виноват, что у меня папа таджик! Так что ли?
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3 час.
Александр Павлов
Да пусть оправдываются, главное, чтобы наказание было неотвратимым, хоть при папе-таджике, хоть при маме -еврейке. Почти все теракты в России совершены именно этими, национальность которых у нас так стараются замалчивать, да и сегодняшняя статистика куда уж как доказательно указывает на них же. Отсюда вывод, -национальность у преступности есть. Или есть национальности наиболее расположенные к преступлениям. Возьмите хотя бы цыган и отпадут всякие сомнения, они за всё их существование жили только преступным путём. За исключением считанных &quot;единиц&quot;.
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3 час.

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