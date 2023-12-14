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Снежная ловушка: как спасти увязшее на дороге авто

Снежная ловушка: как спасти увязшее на дороге авто

На пути каждого водителя зимой встречается суровое препятствие — заснеженная дорога. Не всегда шоссе бывает своевременно расчищено, а об уборке некоторых отдаленных путей за чертой города работники и вовсе могут забыть.

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