Почему Гуанчжоу — самый недооцененный мегаполис Китая

У каждого мегаполиса Китая есть свой устойчивый образ. Пекин ассоциируется с императорской историей, Шанхай — с футуристичными небоскребами и финансовой мощью, Гонконг — с драматичными панорамами гавани и ритмом мирового мегаполиса.