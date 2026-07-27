Почему Гуанчжоу — самый недооцененный мегаполис Китая

У каждого мегаполиса Китая есть свой устойчивый образ. Пекин ассоциируется с императорской историей, Шанхай — с футуристичными небоскребами и финансовой мощью, Гонконг — с драматичными панорамами гавани и ритмом мирового мегаполиса.
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