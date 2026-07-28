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Иркутск Сегодня

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Мать ответит по уголовной статье за подаренный сыну мотоцикл в Иркутской области

В Черемховском районе Иркутской области возбудили уголовное дело против 54-летней женщины — она подозревается в том, что разрешила своему 15-летнему сыну управлять мотоциклом, хотя у него не было ни прав, ни навыков вождения.

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