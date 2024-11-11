Суд заочно арестовал судью в Гааге, выдавшего ордер на арест Шойгу и Герасимова

Суд в Москве заочно арестовал судью Международного уголовного суда в Гааге Хайкель Бен Махфуд. Летом 2024 года он выдал ордер на арест секретаря Совбеза Сергея Шойгу и главы Генштаба РФ Валерия Герасимова.
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