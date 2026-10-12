Что может дать превращение бывшего «Терминатора» в тяжелую БМП-ПВО

В реалиях пятого года СВО скрытно «просочиться» сквозь плотную «стену дронов» на левобережье Днепра сегодня можно исключительно малыми штурмовыми группами в два-три человека, поскольку попытки гонять в атаки колонны легкобронированной техники оборачиваются их уничтожением копеечными FPV-камикадзе.