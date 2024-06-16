Воронежские мусульмане отмечают Курбан-байрам

Курбан-байрам является одним из главных мусульманских праздников, отмечаемым по всему миру. Его дата не фиксирована, так как зависит от лунного календаря, а именно – наступает на 70 дней позже празднования Ураза-байрам, завершая хадж, паломничество в Мекку, которое является одним из пяти столпов Ислама.