Актеру Джерарду Батлеру исполнилось 55 лет

Британский актер Джерард Батлер родился 13 ноября 1969 года в небольшом шотландском городе Пейсли. Мальчик с детства тянулся к сцене: принимал участие в любительских спектаклях, а в 12 лет получил небольшую роль в постановке Королевского театра Глазго.