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Актеру Джерарду Батлеру исполнилось 55 лет

Актеру Джерарду Батлеру исполнилось 55 лет

Британский актер Джерард Батлер родился 13 ноября 1969 года в небольшом шотландском городе Пейсли. Мальчик с детства тянулся к сцене: принимал участие в любительских спектаклях, а в 12 лет получил небольшую роль в постановке Королевского театра Глазго.

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