Япония разрешила продажу своих истребителей другим странам

Правительство Японии утвердило план продажи разрабатываемых страной совместно с Италией и Великобританией истребителей нового поколения, что является последним шагом от пацифистских принципов государства.
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