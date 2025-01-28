Необычные вакансии в Крыму: от собутыльницы и модели нижнего белья до «лица компании»В Международный день безработного корреспондент Крымского информационного агентства решил изучить рынок труда в Республике.
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