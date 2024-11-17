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Цветочные мотивы: польские красавицы в роскошных национальных венках

Цветочные мотивы: польские красавицы в роскошных национальных венках

Очаровательные польки в национальных венках. Авторы: Ula Koska и Beata Bojda.  Не так давно на просторах сети Интернет люди обсуждали проект «Третьи петухи», главными героинями которого стали роскошные украинки в национальных венках и нарядах.

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