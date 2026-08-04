"Учили, как надо жить по понятиям": Страшные предсмертные сообщения Зезина. Что раскрыл учёный

Незадолго до смерти избитый учёный Никита Зезин успел отправить друзьям тревожные сообщения. Он утверждал, что после нападения заявления в полицию не получают хода, а на майора, помогавшую ему оформить обращение, якобы оказывают давление и угрожают увольнением.
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