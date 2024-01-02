Один человек пострадал после новой атаки ВСУ по Белгороду

Его состояние оценивается как тяжелое Вооруженные силы Украины атаковали Белгород. Как рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале, ПВО удалось сбить четыре воздушных цели на подлете к городу.
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