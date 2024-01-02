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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Один человек пострадал после новой атаки ВСУ по Белгороду

Один человек пострадал после новой атаки ВСУ по Белгороду

Его состояние оценивается как тяжелое Вооруженные силы Украины атаковали Белгород. Как рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале, ПВО удалось сбить четыре воздушных цели на подлете к городу.

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