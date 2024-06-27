Проблема либерального мышления - в огромном количестве стереотипов. Это свойственно любому сектантскому движению, где основные понятия существуют лишь в виде догм сомневаться в которых не принято.
Сразу три неприятных подарка Китаю от Путина. А вы точно уверены, что Китай - царь горы?
Комментарии
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Владимир Фердман
Открой глаза на ценники в магазинах, как онм растут, а индексации все нет и нет и для не работающих, для работающих в следующем году и посчитают за пару месяцев или с начала и отдадут все что зажали
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3 час.
ВН
Вера Надеждина
А русский язык автор статьи учил??
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2 час.
Владимир Клюкин
Автор трепач, завлекающий публику, что мало знакома с реальной ситуацией, "хайпом" и "ура-патриотизмом". Соревнуется со Скабеевой.
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2 час.
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