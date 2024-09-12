Пентагон смоделирует последствия ядерного взрыва в Европе

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Минобороны США захотело смоделировать последствия ядерного взрыва в Европе. Пентагон планирует заключить контракт на исследования в области воздействия ядерного оружия на аграрный сектор, сообщает РИА Новости со ссылкой на документы ведомства.