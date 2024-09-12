Пентагон смоделирует последствия ядерного взрыва в Европе

Минобороны США захотело смоделировать последствия ядерного взрыва в Европе. Пентагон планирует заключить контракт на исследования в области воздействия ядерного оружия на аграрный сектор, сообщает РИА Новости со ссылкой на документы ведомства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии