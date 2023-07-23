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  • алекс кузь
    Когда выборы власти липовые, все остальное - обычное повторение.200 млн наличкой,...
  • лина любимцева
    МОЛОДЦЫ РЕБЯТА!! Храни вас Господь!!!Армия РФ за сутки...
  • Antanas
    Врага надо бить везде.👍👍👍👍👍.Поражение РЛС ЗРК...

200 млн наличкой, украшения и одежда на сотни миллионов — СКР "спалил" имущество заслуженного судьи России. Очередной коррупционный скандал

200 млн наличкой, украшения и одежда на сотни миллионов — СКР "спалил" имущество заслуженного судьи России. Очередной коррупционный скандал

След Истории Скандал за скандалом, вопиющие случаи коррупции освещаются в новостях ежедневно — о чем это говорит? Как минимум о том, что все эти предатели, казнокрады и прочие не порядочные личности на протяжении долгих лет наживались на россиянах, поскольку инструменты противодействия коррекции со стороны Государства попросту не работали.

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Комментарии
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Владимир Б
Чувствуется запах выборов на носу
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11 час.
Андрей
а при сталине всех за дело сажали и расстреливали...Ну ты ,дунов...
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11 час.
алекс кузь
Когда выборы власти липовые, все остальное - обычное повторение.
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2 час.

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