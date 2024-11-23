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Ответ «Орешником», на родине бумажных денег и памятник императору: обзор событий недели

Рустам Минниханов посетил с рабочим визитом китайскую провинцию Сычуань, Россия продемонстрировала новейшее оружие, а Владимир Путин обратился к нации, КФУ отметил свое 220-летие, в Казани завершился форум «Деловые партнеры Татарстана», с момента начала СВО прошло 1000 дней: пять важнейших событий недели глазами обозревателя Альберта Бикбова.

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