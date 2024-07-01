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Новые корветы ВМФ России вооружили гиперзвуковыми "Цирконами"

Новые корветы ВМФ России вооружили гиперзвуковыми "Цирконами"

ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ Корветы проекта 20385 получили возможность использовать ракеты "Циркон", сообщают "Известия" По данным источников издания в Минобороны РФ, после модернизации универсального корабельного стрельбового комплекса (УКСК) 3С14 на восемь ячеек, корвет "Гремящий" получил возможность использовать не только крылатые ракеты "Калибр" и сверхзвуковые "Ониксы", но и гиперзвуковые "Цирконы".

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