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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Милиционер в Бобруйске помог местному жителю урегулировать конфликт с соседом.

Милиционер в Бобруйске помог местному жителю урегулировать конфликт с соседом.

Как сообщили в УВД облисполкома, на один из личных приемов граждан к старшему участковому инспектору милиции отделения охраны правопорядка и профилактики отдела милиции Ленинского района Бобруйска майору милиции Павлу Патонину пришел мужчина, который поделился с правоохранителем проблемой.

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