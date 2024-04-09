Милиционер в Бобруйске помог местному жителю урегулировать конфликт с соседом.

Как сообщили в УВД облисполкома, на один из личных приемов граждан к старшему участковому инспектору милиции отделения охраны правопорядка и профилактики отдела милиции Ленинского района Бобруйска майору милиции Павлу Патонину пришел мужчина, который поделился с правоохранителем проблемой.
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