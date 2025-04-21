Таджикский тренер по ММА переиграл систему в РФ и принёс на суд справку, по которой его всем запрещено нервировать

АндрейБорков

Если наша власть что то хочет делать, она делает, если ей это на хер ре надо, то происходит нечто подобное, как в данном случае. Если этот тренер принес какую то справку в суд, то почему суд не направил его для прохождения ЭКСПЕРТИЗЫ по профилю справки? Почему? Значит это кому то надо, помимо этого тренера! Кому это надо? Вот в этом то и основной вопрос! Кому подобное надо? Кто за этим всем стоит? Почему власть ни хера не делает?