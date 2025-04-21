Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Таджикский тренер по ММА переиграл систему в РФ и принёс на суд справку, по которой его всем запрещено нервировать

Таджикский тренер по ММА переиграл систему в РФ и принёс на суд справку, по которой его всем запрещено нервировать

Avia.pro - СМИ В Пскове разворачивается история, достойная сценария для комедийного детектива.

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Комментарии
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АндрейБорков
Если наша власть что то хочет делать, она делает, если ей это на хер ре надо, то происходит нечто подобное, как в данном случае. Если этот тренер принес какую то справку в суд, то почему суд не направил его для прохождения ЭКСПЕРТИЗЫ по профилю справки? Почему? Значит это кому то надо, помимо этого тренера! Кому это надо? Вот в этом то и основной вопрос! Кому подобное надо? Кто за этим всем стоит? Почему власть ни хера не делает?
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