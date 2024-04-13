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ГТРК Татарстан

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Песошин поздравил татарстанцев с Днем мецената и благотворителя

Песошин поздравил татарстанцев с Днем мецената и благотворителя

Сегодня в России отмечается праздник меценатов и благотворителей. Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин выразил поздравление жителям республики, подчеркнув важность благотворительности как ресурса для реализации социальной политики и объединения общества.

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