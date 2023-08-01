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Матыцин о новых турнирах в России: «Мы хотим провести их не в качестве антагонизма или демонстрации несогласия с политикой МОК»

– А могут вообще быть альтернативы Олимпийским играм, например на площадке БРИКС или других структур? – Это не в качестве альтернативы, а в качестве нового формата соревнований, который позволил бы нашим спортсменам сохранить конкурентоспособность и взаимодействие с международным спортом.

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