Матыцин о новых турнирах в России: «Мы хотим провести их не в качестве антагонизма или демонстрации несогласия с политикой МОК»

– А могут вообще быть альтернативы Олимпийским играм, например на площадке БРИКС или других структур? – Это не в качестве альтернативы, а в качестве нового формата соревнований, который позволил бы нашим спортсменам сохранить конкурентоспособность и взаимодействие с международным спортом.
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