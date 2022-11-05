Раньше "катали", теперь сканируют: как проходит дактилоскопия в тульском УМВД и зачем она нужна

Ученые до сих пор не могут прийти к единому мнению о том, зачем людям различные узоры на пальцах, однако эта особенность помогает определить личность и даже раскрыть преступление.
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