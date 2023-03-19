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Число пострадавших от землетрясения в Эквадоре продолжает увеличиваться

Число пострадавших от землетрясения в Эквадоре продолжает увеличиваться

Более 50 жилых помещений получили повреждения. Число погибших возросло до 13 человек. Представители Национальной службы по управлению рисками и чрезвычайными ситуациями Эквадора сообщили о более чем 120 раненых вследствие землетрясения в Эквадоре.

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