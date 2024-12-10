Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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В областном центре выявили самовольные подключения к сетям «Горводоканала»

В областном центре выявили самовольные подключения к сетям «Горводоканала»

За время пользования коммунальными услугами без договора долг по оплате почти достиг 800 000 рублей Почти 800 000 рублей долга накопили перед СМУП «Горводоканал» жители Смоленска, которые решили подключиться к сетям в обход договора с предприятием.

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