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Мирный договор или акт о капитуляции? Нужен ли для этого Зеленский?

Мирный договор или акт о капитуляции? Нужен ли для этого Зеленский?

На двадцать третий день российской военной спецоперации в Украине больше, чем вопрос «когда будут освобожден Мариуполь?», многих интересует только то, чем могут закончиться переговоры между Россией и украинским режимом и кому, а также зачем по их итогу нужен сам президент Владимир Зеленский? Этот давно не бритый и на публике страшно страдающий глава марионеточной власти в Украине опять совершил мини-кульбит и фактически похоронил саму идею переговоров, которые начались 28 февраля сего года, на пятый день спецоперации и четвертый раунд которых якобы продолжается в режиме видеоконференции.

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