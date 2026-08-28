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Первые 40 жителей Приднестровья получили гражданство России по упрощенной схеме

Первые 40 жителей Приднестровья получили гражданство России по упрощенной схеме

Первые 40 жителей Приднестровья получили российские паспорта в упрощенном порядке. Об этом 28 августа сообщил президент Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский.

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