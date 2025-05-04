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Не только о футболе

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Победы «Краснодара» и «Барсы», «Салават» снова проиграл «Локомотиву», «Бавария» отложила титул, дождь на Гран-при Майами и другие новости

Победы «Краснодара» и «Барсы», «Салават» снова проиграл «Локомотиву», «Бавария» отложила титул, дождь на Гран-при Майами и другие новости

1. В 27-м туре Мир РПЛ «Краснодар» обыграл «Рубин» (2:1) дома и сделал еще один шаг к чемпионству. «Локомотив» дома поделил очки с «Оренбургом» (1:1).

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Комментарии
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Лена Мисько
ох Володя Володя... тогда 30 лямов были как сейчас 60
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13 час.
Лена Мисько
Следующий сезон будет ориентиром. Пока что адаптация.
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13 час.
КУАТ
Почти.
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10 час.
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