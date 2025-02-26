Алтайские таксисты обратятся к президенту России за помощью

В Барнауле обсудили ключевые риски локализации автомобилей для такси В конференц-зале СМГ в Барнауле состоялся круглый стол на тему "Роль отечественных автомобилей в транспортной сфере: проблемы и перспективы локализации в такси на примере Алтайского края".