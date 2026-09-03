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Царьград

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Чимаев уверен, что Нурмагомедов восстановится после поражения

Чимаев уверен, что Нурмагомедов восстановится после поражения

Хамзат Чимаев выразил поддержку русскому бойцу Умару Нурмагомедову после его поражения нокаутом от Суна Ядуна на турнире UFC в Шанхае в августе.

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