Чимаев уверен, что Нурмагомедов восстановится после поражения

Хамзат Чимаев выразил поддержку русскому бойцу Умару Нурмагомедову после его поражения нокаутом от Суна Ядуна на турнире UFC в Шанхае в августе.
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