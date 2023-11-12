15 интересных фото из рабочих будней людей разных профессий

Каждая профессия по-своему важна и интересна. Вы знали, например, как пилот моет окна самолёта или ветеринар делает анестезию ежику? Предлагаем вам одним глазком взглянуть, как проходит обычный день людей разных профессий.
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