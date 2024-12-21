«Купол Донбасса» перехватил украинский беспилотник в Донецке

Система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Купол Донбасса» перехватила беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), направленный на электрическую подстанцию, которая питает несколько городских районов Донецка.
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