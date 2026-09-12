В Серебряных Прудах котёнка достали из столба пылесосом

В подмосковном посёлке Серебряные Пруды спасатели вызволили котёнка, который двое суток не мог выбраться из трубы фонарного столба.
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