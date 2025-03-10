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Премьер Венгрии Виктор Орбан в пух и прах разгромил планы ЕС по Украине: «Почему они думают, что могут выиграть?»

Премьер Венгрии Виктор Орбан в пух и прах разгромил планы ЕС по Украине: «Почему они думают, что могут выиграть?»

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в пух и прах разгромил планы руководства ЕС по помощи Украине и перевооружении стран Евросоюза и пообещал провести народное голосование в своей стране по вопросу вступления Украины в ЕС.

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